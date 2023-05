Spectacle Hasta Luego – Festival Marguerite 2023 REMPARTS D’AIGUES-MORTES AIGUES MOR, 29 juillet 2023, ticketsvenue_address.

Spectacle Hasta Luego – Festival Marguerite 2023 REMPARTS D’AIGUES-MORTES AIGUES MOR. Un spectacle à la date du 2023-07-29 à 22:00 (2023-07-29 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LA MAIRIE D’AIGUES MORTES (L-R-21-779) PRESENTE CE SPECTACLE GRATUIT POUR LES – DE 11 ANS JOYA, c’est une piste d’envol vers la joie, le plaisir des retrouvailles, les émotions partagées, la fête …Avec en point d’orgue, leurs chevaux, amis et complices qu’ils entraînent en confiance dans les tourbillons déchaînés de leurs réjouissances.Toujours plus créatifs, chevaux et cavaliers des Hasta Luego, nous entrainent à la découverte des plus beaux et des plus insolites moments festifs de la planète, comme les Dias de los muertos mexicains, les fêtes tsiganes ou les fantasias berbères, sans oublier, la holi, la fête de la poudre en Inde, cette symbolique du bonheur.Au total ce sont 7 tableaux combinant amour du cheval, prouesses éblouissantes de l’art et magie des fêtes revisitées.Réservations PMR 0466739095

REMPARTS D’AIGUES-MORTES AIGUES MOR AIGUES MORTES tour de constance Gard

