REVE COLLECTIF UN SPECTACLE DU QUATRAIN DECENTRALISE À AIGREFEUILLE Lieu-dit Le Plessis, 2 juillet 2023, Aigrefeuille-sur-Maine.

Spectacle decentralisé de la programmation du Quatrain, Mme Suzie Production présente sa visite spectaculaire intitulé Rève Collectif au parc du Plessis à Aigrefeuille le dimanche 2 juillet à partir de 16H ,4 séances de 40 minutes.

Lieu-dit Le Plessis

Aigrefeuille-sur-Maine 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Decentralized show of the programming of Le Quatrain, Ms. Suzie Production presents its spectacular visit entitled Collective Dream in the park of Plessis in Aigrefeuille on Sunday, July 2 from 16H, 4 sessions of 40 minutes

El espectáculo forma parte de la programación de Le Quatrain. Mme Suzie Production presenta su espectacular gira titulada Rève Collectif en el Parc du Plessis de Aigrefeuille el domingo 2 de julio a partir de las 16 horas, con cuatro sesiones de 40 minutos

Im Rahmen des Programms von Le Quatrain präsentiert Mme Suzie Production ihren spektakulären Besuch mit dem Titel Rève Collectif im Parc du Plessis in Aigrefeuille am Sonntag, den 2. Juli ab 16 Uhr, 4 Sitzungen à 40 Minuten

