LE BAL DES VARIETISTES UN SPECTACLE DU QUATRAIN DECENTRALISE À AIGREFEUILLE Lieu-dit Le Plessis, 1 juillet 2023, Aigrefeuille-sur-Maine.

Spectacle decentralisé de la programmation du Quatrain, Mme Suzie production présente son concert gratuit et déjanté Le Bal des Varietistes au parc du Plessis à Aigrefeuille le samedi 1 juillet à 20h30.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 23:30:00. .

Lieu-dit Le Plessis

Aigrefeuille-sur-Maine 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Quatrain presents its free and crazy concert Le Bal des Varietistes at the Parc du Plessis in Aigrefeuille on Saturday, July 1 at 8:30 pm

Espectáculo descentralizado de la programación de Quatrain, la producción de Mme Suzie presenta su concierto gratuito y alocado Le Bal des Varietistes en el Parc du Plessis de Aigrefeuille el sábado 1 de julio a las 20:30 horas

Mme Suzie production präsentiert ihr kostenloses und verrücktes Konzert Le Bal des Varietistes im Parc du Plessis in Aigrefeuille am Samstag, den 1. Juli um 20.30 Uhr

