Initiation escalade Chemin des Cinq Coux, 13 juillet 2023, .

Initiation escalade

Chaque jeudi du 13 juillet au 31 août

De 18h30 à 20h à la Falaise de Cinq Coux à Aigondigné

1h30 d’initiation à l’escalade avec un éducateur sportif diplômé

Ouvert à tous, à partir de 6 ans.

Tarif : 9€

Renseignements 05 49 35 13 57 – base@lelambon.com.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 20:00:00. EUR.

Chemin des Cinq Coux Lac du Lambon

Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Climbing initiation

Every Thursday from July 13 to August 31

From 6:30 pm to 8 pm at the Cinq Coux cliff in Aigondigné

1h30 of climbing initiation with a qualified sports educator

Open to all, from 6 years old.

Price : 9?

Information 05 49 35 13 57 – base@lelambon.com

Iniciación a la escalada

Todos los jueves del 13 de julio al 31 de agosto

De 18h30 a 20h00 en el acantilado de Cinq Coux en Aigondigné

1h30 de iniciación a la escalada con un educador deportivo cualificado

Abierto a todos, a partir de 6 años

Precio: 9?

Información 05 49 35 13 57 – base@lelambon.com

Einführung Klettern

Jeden Donnerstag vom 13. Juli bis 31. August

Von 18.30 bis 20 Uhr an der Falaise de Cinq Coux in Aigondigné

1,5 Stunden Einführung ins Klettern mit einem diplomierten Sportpädagogen

Offen für alle ab 6 Jahren.

Preis: 9 ?

Informationen: 05 49 35 13 57 – base@lelambon.com

Mise à jour le 2023-03-02 par OT Pays Mellois