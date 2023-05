Printemps à la ferme : la Miellerie de Titelle 21 Route de Tauché, 10 juin 2023, Aigondigné.

Printemps à la ferme

Miellerie de Titelle

Samedi 10 juin de 10h à 18h à Thorigné – Aigondigné

Vidéo d’explication de notre travail d’apiculteur, dégustation des produits de la ruche, atelier

Proposé par le réseau Bienvenue à la Ferme.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 18:00:00. EUR.

21 Route de Tauché La Miellerie de Titelle

Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Spring at the farm

Titelle’s honey house

Saturday June 10th from 10am to 6pm at Thorigné – Aigondigné

Video explanation of our work as beekeepers, tasting of the products of the hive, workshop

Proposed by the network Bienvenue à la Ferme

Primavera en la granja

Casa de la miel Titelle

Sábado 10 de junio de 10.00 a 18.00 h en Thorigné – Aigondigné

Vídeo explicativo de nuestro trabajo como apicultores, degustación de los productos de la colmena, taller

Propuesto por la red Bienvenue à la Ferme

Frühling auf dem Bauernhof

Miellerie de Titelle

Samstag, 10. Juni von 10 bis 18 Uhr in Thorigné – Aigondigné

Erklärvideo über unsere Arbeit als Imker, Verkostung von Bienenstockprodukten, Workshop

Angeboten vom Netzwerk Bienvenue à la Ferme

