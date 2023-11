Randonées et repas téléthon AIGNAN Aignan, 26 novembre 2023, Aignan.

Aignan,Gers

Randonnées traditionnelles du Téléthon avec le RAVA !

Pour les marcheurs randonnée accompagnée de 5 ou 12 km.

Pour les cavaliers rando balisée de 24 km.

Repas ouvert à tous : soupe, daube et gâteaux.

2023-11-26 08:30:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

AIGNAN Village

Aignan 32290 Gers Occitanie



Traditional Telethon hikes with RAVA!

For walkers, accompanied hikes of 5 or 12 km.

Riders: 24 km marked trail.

Meal open to all: soup, daube and cakes

¡Paseos tradicionales del Teletón con el RAVA!

Para los senderistas, un paseo acompañado de 5 o 12 km.

Para los jinetes, un sendero señalizado de 24 km.

Comida abierta a todos: sopa, cocido y pasteles

Traditionelle Wanderungen zum Telethon mit dem RAVA!

Für Wanderer eine begleitete Wanderung von 5 oder 12 km.

Für Reiter markierte Wanderung von 24 km.

Essen für alle: Suppe, Daube und Kuchen

