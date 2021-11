Aiffricaine course Aiffres, 28 novembre 2021, Aiffres.

Aiffricaine course Rue de l’Église Espace sportif Tartalin Aiffres

2021-11-28 09:30:00 – 2021-11-28 Rue de l’Église Espace sportif Tartalin

Aiffres Deux-Sèvres Aiffres

EUR 6 9 10ème édition organisée par l’Avenir sportif d’Aiffres. Une boucle de 10 km sur routes goudronnées et une de 5 km sur routes goudronnées et chemins blancs. Allure libre et chronométré par puce électronique. Pas de ravitaillement pendant l’épreuve. Récompenses pour les 3 premiers de chaque catégorie (hommes et femmes).

Ouvert à tous, licencié ou non. Inscription par courrier ( bulletin sur le site de l’ASA) ou en ligne : runheure.fr (pas de réservation sur place le jour J). Se munir d’une copie de la licence FFA de moins d’un an ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied. Retrait des dossards à l’espace sportif Tartalin, le 27/11, de 13h à 17h30 ou le 28/11 de 7h30 à 9h.

10ème édition organisée par l’Avenir sportif d’Aiffres. Une boucle de 10 km sur routes goudronnées et une de 5 km sur routes goudronnées et chemins blancs. Allure libre et chronométré par puce électronique. Pas de ravitaillement pendant l’épreuve. Récompenses pour les 3 premiers de chaque catégorie (hommes et femmes).

Ouvert à tous, licencié ou non. Inscription par courrier ( bulletin sur le site de l’ASA) ou en ligne : runheure.fr (pas de réservation sur place le jour J). Se munir d’une copie de la licence FFA de moins d’un an ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied. Retrait des dossards à l’espace sportif Tartalin, le 27/11, de 13h à 17h30 ou le 28/11 de 7h30 à 9h.

+33 6 36 07 16 77

10ème édition organisée par l’Avenir sportif d’Aiffres. Une boucle de 10 km sur routes goudronnées et une de 5 km sur routes goudronnées et chemins blancs. Allure libre et chronométré par puce électronique. Pas de ravitaillement pendant l’épreuve. Récompenses pour les 3 premiers de chaque catégorie (hommes et femmes).

Ouvert à tous, licencié ou non. Inscription par courrier ( bulletin sur le site de l’ASA) ou en ligne : runheure.fr (pas de réservation sur place le jour J). Se munir d’une copie de la licence FFA de moins d’un an ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied. Retrait des dossards à l’espace sportif Tartalin, le 27/11, de 13h à 17h30 ou le 28/11 de 7h30 à 9h.

Pixabay

Rue de l’Église Espace sportif Tartalin Aiffres

dernière mise à jour : 2021-11-19 par