Centre culturel Alban-Minville, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:30

Danse —– **Cie des Sens** « Aïe ! un poète ! » est construit d’après l’oeuvre de Jean-Pierre Siméon et les poèmes de Lao Tseu. J.-P. Siméon nous donne ici les outils et les clés pour ne pas fuir la poésie. Avec humour, il s’en prend aux vieux clichés qui défigurent la poésie, brise les a priori sur les auteurs, et nous amène petit à petit à comprendre que le poème aide à apprivoiser la nuit en soi. Une prose qui permet, même aux plus récalcitrants, d’appréhender la poésie avec curiosité et gourmandise. **Avec** Anne Rebeschini **Collaboration artistique** Grégory Bourut **Musique** Iván Solano

