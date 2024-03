AÏE Love You Le Non-Lieu Marseille, samedi 16 mars 2024.

AÏE Love You ♫♫♫ Samedi 16 mars, 20h30 Le Non-Lieu 10€ + adhésion

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

AÏE Love You

C’est la rencontre de la chanson et du théâtre, de l’humour et de la tendresse, de la folie et de la poésie , d’une femme et d’un homme … et d’une guitare.

Elle, c’est Amandine Forner et lui, Yor Pfeiffer. Leurs deux noms riment, leurs talents aussi.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux clowns dans l’âme se sont bien trouvés pour chanter, jouer la comédie, conter, raconter, s’amuser et nous amuser par dessus le marché.

L’idée vient d’elle, la proposition aussi. Il a dit oui pour le meilleur et pour le rire. Leurs voix sont belles, leur complicité jouissive et leur bonne humeur communicative. Leurs sourires viennent s’accrocher à nos oreilles…

Amandine et Yor interprètent des impertinences audacieuses et parfois oubliées de Georges Brassens, Patachou , Brigitte Fontaine, Ricet Barrier , Colette Renard, Fréhel et Boris Vian… Remise au goût du jour et agrémentée de nombreuses compositions tout aussi savoureuses, pour rire, mais pas que! de nos travers amoureux.

https://youtu.be/ddic6cJttAM?si=z7MTxX1VAdyr1ooY

Amandine Forner, Yor Pfeiffer (guitare)

PAF: 10€ + adh. /SMS : 06 82 58 22 49

Le Non-Lieu préfère ne pas prendre la carte ! mais peut le faire !

OUVERTURE DES PORTES 20h

MERCI DE RESERVER c’est toujours mieux!

