Aie Aie Aie Le Teich, 8 mars 2022, Le Teich.

Aie Aie Aie Médiathèque de l’Ekla 67 rue des Pins Le Teich

2022-03-08 20:30:00 – 2022-03-08 21:30:00 Médiathèque de l’Ekla 67 rue des Pins

Le Teich Gironde

Dans le cadre de la Journée Mondiale des droits des femmes, ce spectacle est proposé par la Compagnie Betty Blues .

Deux brins de femmes venues nous chanter l’amour dans un monde de brutes font danser leurs notes pour faire valser les idées préconçues . Un duo aussi touchant que déluré qui nous plonge dans une atmosphère caustique et pétillante. Les tableaux s’enchaînent, entre théâtre et chansons, entre féminisme et romantisme, entre élégance et bouffonnerie…et puis on fait un bref historique du droit des femmes…et nous voilà à la fin du spectacle à imaginer un monde meilleur…Un monde où femmes et hommes seraient ensemble et à égalité. Parce que le féminisme est une prise de conscience à mener par toutes et tous pour toutes et tous !

Avec Alice Amanieu et Marie Gambaro.

A partir de 12 ans.

gratuit, réservation conseillée.

Dans le cadre de la Journée Mondiale des droits des femmes, ce spectacle est proposé par la Compagnie Betty Blues .

Deux brins de femmes venues nous chanter l’amour dans un monde de brutes font danser leurs notes pour faire valser les idées préconçues . Un duo aussi touchant que déluré qui nous plonge dans une atmosphère caustique et pétillante. Les tableaux s’enchaînent, entre théâtre et chansons, entre féminisme et romantisme, entre élégance et bouffonnerie…et puis on fait un bref historique du droit des femmes…et nous voilà à la fin du spectacle à imaginer un monde meilleur…Un monde où femmes et hommes seraient ensemble et à égalité. Parce que le féminisme est une prise de conscience à mener par toutes et tous pour toutes et tous !

Avec Alice Amanieu et Marie Gambaro.

A partir de 12 ans.

gratuit, réservation conseillée.

+33 5 57 15 82 18

Dans le cadre de la Journée Mondiale des droits des femmes, ce spectacle est proposé par la Compagnie Betty Blues .

Deux brins de femmes venues nous chanter l’amour dans un monde de brutes font danser leurs notes pour faire valser les idées préconçues . Un duo aussi touchant que déluré qui nous plonge dans une atmosphère caustique et pétillante. Les tableaux s’enchaînent, entre théâtre et chansons, entre féminisme et romantisme, entre élégance et bouffonnerie…et puis on fait un bref historique du droit des femmes…et nous voilà à la fin du spectacle à imaginer un monde meilleur…Un monde où femmes et hommes seraient ensemble et à égalité. Parce que le féminisme est une prise de conscience à mener par toutes et tous pour toutes et tous !

Avec Alice Amanieu et Marie Gambaro.

A partir de 12 ans.

gratuit, réservation conseillée.

ekla

Médiathèque de l’Ekla 67 rue des Pins Le Teich

dernière mise à jour : 2022-02-11 par