AÏE AÏE AÏE, c’est pas vrai ! Marine Colard Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 24 novembre 2023

de 20h00 à 21h00

Le jeudi 23 novembre 2023

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant

15€ / 10€

Le commentaire sportif est un art, Marine Colard en est convaincue. Avec l’envie d’aller au bout de sa recherche sur les liens entre ces voix médiatiques et les gestes des athlètes – qui a donné lieu à la création Le Tir Sacré – la chorégraphe creuse à présent la dimension sonore générée par ces états de corps. Hyperboles, expressions, onomatopées… en usant de certaines techniques, le commentateur transmet des émotions fortes à son auditoire. Dans un tour d’horizon ludique et décalé qui décortique ces habitudes vocales, Marine Colard nous fait ressentir toute leur musicalité.

Comédienne, danseuse et chorégraphe, MARINE COLARD fonde la cie Petite Foule en 2017 en parallèle d’un parcours d’interprète. Elle développe un travail qui s’intéresse aux histoires de vie, intimes et quotidiennes, au croisement du théâtre et de la danse.

Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France 210 Rue de Belleville 75020 Paris

Contact : https://leregarducygne.com/%f0%9d%90%b4%f0%9d%90%bc%cc%88%f0%9d%90%b8-%f0%9d%90%b4%f0%9d%90%bc%cc%88%f0%9d%90%b8-%f0%9d%90%b4%f0%9d%90%bc%cc%88%f0%9d%90%b8-%f0%9d%90%b6%f0%9d%90%b8%f0%9d%91%86%f0%9d%91%87-%f0%9d%91%83/ +33143585593 info@leregarducygne.com https://leregarducygne.com/%f0%9d%90%b4%f0%9d%90%bc%cc%88%f0%9d%90%b8-%f0%9d%90%b4%f0%9d%90%bc%cc%88%f0%9d%90%b8-%f0%9d%90%b4%f0%9d%90%bc%cc%88%f0%9d%90%b8-%f0%9d%90%b6%f0%9d%90%b8%f0%9d%91%86%f0%9d%91%87-%f0%9d%91%83/

