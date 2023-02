Aidons les animaux à survivre en hiver La Rivière-Drugeon Catégories d’Évènement: Doubs

La Rivière-Drugeon

Aidons les animaux à survivre en hiver, 17 février 2023, La Rivière-Drugeon

2023-02-17 – 2023-02-17 La Rivière-Drugeon

Doubs EUR 0 0 L’hiver est une saison où la nature semble au repos…Bien que ce soit le cas pour une grande partie de la végétation, la situation est très différente

pour les animaux sauvages. Tandis que certains dorment ou que d’autres partent vers des

contrées plus clémentes, beaucoup affrontent les rigueurs de l’hiver jurassien.

Apprenons à mieux connaitre leurs habitudes à partir des indices qu’ils nous laissent (empreintes,

restes de repas…) et découvrons comment les aider à passer l’hiver. La Rivière-Drugeon

Doubs, La Rivière-Drugeon

Aidons les animaux à survivre en hiver 2023-02-17

La Rivière-Drugeon Doubs