Aidons Firmin, le petit tailleur de pierre, à remonter le temps pour retrouver le linteau Bagnols, 26 juin 2022, Bagnols.

2022-06-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-26 19:00:00 19:00:00

Bagnols 69620 Firmin a perdu le linteau de cheminée commandé par le Seigneur de Bagnols en cette année 1615 : aidons-le à le retrouver à travers ce jeu de piste proposé aux familles à travers les ruelles du vieux village de Bagnols. nstanko18@orange.fr Bagnols

Catégories d'évènement: 69620, Bagnols
Lieu Bagnols
Ville Bagnols

