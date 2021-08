Aidez les CQ du 9e durant la fête des jardins Collège Jacques Decour, 25 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 14h à 18h

gratuit

Les Conseils de quartiers du 9e arrondissement et son comité ECO9 sur la transition écologique organisent, dans le cadre de la fête des jardins et de l’agriculture urbaine, une journée d’animations autour du jardinage, de la biodiversité et de l’agriculture urbaine.

A cette occasion, en partenariat avec les associations plusdevert et Sème Sème, ils organisent des ateliers destinés aux enfants, à leurs familles, aux riverains et aux curieux et qui auront pour thèmes la plantation, la végétalisation, la reconnaissance des plantes, la construction de nichoirs, etc. dans les locaux du lycée Jacques Decour.

Ils organiseront également un atelier “jardinage pour tous” avec l’équipe de la bibliothèque Louise Walser-Gaillard.

Collège Jacques Decour 12, avenue Trudaine Paris 75009

2 : Anvers (198m) 2, 12 : Pigalle (442m)



Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922

