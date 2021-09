Paris Mairie du 4e arrondissement île de France, Paris Aidez à aménager l’Académie du Climat avant son inauguration Mairie du 4e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Aidez à aménager l’Académie du Climat avant son inauguration Mairie du 4e arrondissement, 6 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 6 septembre 2021

de 10h à 16h

Le mardi 7 septembre 2021

de 10h à 16h

Le mercredi 8 septembre 2021

de 10h à 16h

Le jeudi 9 septembre 2021

de 10h à 16h

Le vendredi 10 septembre 2021

de 10h à 16h

gratuit

L’Académie du Climat est un tiers-lieu pédagogique autour des problématiques environnementales, dédié à la jeunesse. Du 6 au 10 septembre, vous avez une semaine pour faire parler votre créativité. Cinq jours d’émulation graphique et joyeuse, pour fabriquer le nécessaire de signalétique et de panneaux pour l’ouverture le 11 septembre de la buvette ! La buvette du lieu est pensée comme un espace de convivialité ouvert à toutes et tous, une zone d’engagement et d’implication volontaire pour la fabrique d’un lieu à vocation d’intérêt général. La programmation y est participative, alors quoi de mieux pour commencer qu’un chantier ouvert pour se rencontrer et s’emparer des lieux ? Événements -> Autre événement Mairie du 4e arrondissement 2 place Baudoyer Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (313m) 7 : Pont Marie (347m)

Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Événements -> Autre événement

