Le dimanche 12 septembre 2021

de 12h à 15h

gratuit

Afin de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie associative du 10e, la mairie du 10e et la Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC) souhaitent réaliser un état des lieux des pratiques des associations en la matière Vous serez amenés, lors du Forum des associations du 10e, à aller à la rencontre des associations et à leur faire remplir un questionnaire permettant de mieux identifier celles vers qui orienter les personnes en situation de handicap ou leur famille et celles qui seraient prêtes à accueillir des personnes en situation de handicap. Événements -> Autre événement Jardin Villemin 14 rue des Récollets Paris 75010

14 rue des Récollets Paris 75010

2021-09-12T12:00:00+02:00_2021-09-12T15:00:00+02:00

