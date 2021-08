Saint-Étienne-du-Rouvray Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Aider les oiseaux l’hiver Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray, le mercredi 27 octobre à 14:00

Venez améliorer la capacité d’accueil de la biodiversité à la Maison des forêts en fabriquant des mangeoires qui seront installés sur place. Vous repartirez avec les plans, des conseils et les idées pour en faire de même chez vous.

Gratuit – Inscription obligatoire – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS

Animé par la Métropole Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Chemin des Cateliers, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T16:00:00

