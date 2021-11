Wassy Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne, Wassy Aide numérique Médiathèque du Val de Blaise Wassy Catégories d’évènement: Haute-Marne

Wassy

Aide numérique Médiathèque du Val de Blaise, 8 janvier 2022, Wassy. Aide numérique

du samedi 8 janvier 2022 au samedi 2 juillet 2022 à Médiathèque du Val de Blaise

Bloqué par un problème informatique ? Vous savez vous servir de votre ordinateur, tablette ou smartphone mais vous rencontrez une difficulté ? Nous vous proposons un rendez-vous personnalisé.

sur inscription

Service Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T10:00:00 2022-01-08T11:00:00;2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T11:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T11:00:00;2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T11:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T11:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T11:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T11:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T11:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T11:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T11:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T11:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T11:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T11:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T11:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T11:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T11:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T11:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T11:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T11:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T11:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T11:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T11:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T11:00:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T11:00:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Wassy Autres Lieu Médiathèque du Val de Blaise Adresse Place Marie Stuart, 52130 Wassy Ville Wassy lieuville Médiathèque du Val de Blaise Wassy