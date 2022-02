AIDE MENUISIER H/F — Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

AIDE MENUISIER H/F —, 15 février 2022, Pantin. AIDE MENUISIER H/F

du mardi 15 février au lundi 28 février à —

AIDE MENUISIER H/F —————— _Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble l’entreprise 4M recrute via une interim d’insertion, un(e) menuisier ou aide menuisier H/F pour découper et poser des plinthes durant la semaine 9 et 10 (soit 70 heures). Le chantier se situe sur Pantin._ Pour l’inscription au recrutement envoyer les CV à **[nicolas.topcu@est-ensemble.fr](mailto:nicolas.topcu@est-ensemble.fr)**

*sur candidature

Est ensemble recrute pour l’entreprise 4 M — Pantin Pantin Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T00:00:00 2022-02-15T23:59:00;2022-02-16T00:00:00 2022-02-16T23:59:00;2022-02-17T00:00:00 2022-02-17T23:59:00;2022-02-18T00:00:00 2022-02-18T23:59:00;2022-02-19T00:00:00 2022-02-19T23:59:00;2022-02-20T00:00:00 2022-02-20T23:59:00;2022-02-21T00:00:00 2022-02-21T23:59:00;2022-02-22T00:00:00 2022-02-22T23:59:00;2022-02-23T00:00:00 2022-02-23T23:59:00;2022-02-24T00:00:00 2022-02-24T23:59:00;2022-02-25T00:00:00 2022-02-25T23:59:00;2022-02-26T00:00:00 2022-02-26T23:59:00;2022-02-27T00:00:00 2022-02-27T23:59:00;2022-02-28T00:00:00 2022-02-28T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Pantin, Seine-Saint-Denis Autres Lieu --- Adresse Pantin Ville Pantin lieuville --- Pantin Departement Seine-Saint-Denis

--- Pantin Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pantin/

AIDE MENUISIER H/F — 2022-02-15 was last modified: by AIDE MENUISIER H/F — --- 15 février 2022 pantin

Pantin Seine-Saint-Denis