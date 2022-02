AIDE COMPTABLE EI Té Traiteur, 14 février 2022, Montreuil.

AIDE COMPTABLE ————– ### Te traiteur recrute **Entreprise concernée :** TE TRAITEUR **Lieu :** TE TRAITEUR – Montreuil 216 rue de Rosny – 93100 MONTREUIL **Intitulé du poste :** AIDE COMPTABLE L’aide comptable assiste le comptable et réalise des opérations de saisie et des traitements de dossiers. Organisé et méthodique, l’aide comptable assure l’ordre et la chronologie des documents qui lui parviennent ou qu’il édite. **Rattachement hiérarchique :** (responsable administrative et financière), **Poste à pourvoir :** dès que possible **Tâches à réaliser :** * Ouverture et tri du courrier * Imputation et enregistrement des factures fournisseurs, * Gestion des relances fournisseurs * Classement des factures à payer * Justification des comptes fournisseurs * Classements des pièces comptables… **Profil** * BAC professionnel ou niveau BTS en Comptabilité-Gestion * Expérience minimum de 2 ans en tant qu’aide comptable * Bon relationnel, autonome, volontaire, polyvalent et discret **Logiciels** * Connaissance d’un logiciel comptable serait un plus * Excel, Word **Salaire :** CDDI **Horaires :** 35 h POUR POSTULER A CETTE OFFRE, ENVOYEZ CV sur : [**https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/job_description/20695/card?back_url=/siae/1765/card**](https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/job_description/20695/card?back_url=/siae/1765/card) mail : **[stephane.azoulay@groupe-sos.org](mailto:stephane.azoulay@groupe-sos.org)** /Tel 06 08 11 24 62

* sur candidature

Contrat en CDDI

EI Té Traiteur 216 Rue de Rosny, 93100 Montreuil Montreuil Branly – Boissière Seine-Saint-Denis



