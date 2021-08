Nantes Loire-Atlantique, Nantes Aide aux Nantais Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Aide aux Nantais, 8 septembre 2021, Nantes. 2021-09-08

Horaire : 10:00 18:30

Gratuit : oui Tout public Vous rencontrez des difficultés financières ? Votre budget est fragilisé par la crise sanitaire ?La Ville de Nantes vous propose un temps d’échange et d’information sur les aides mises en place : budget, santé, logement/ énergie, loisirs…Rendez-vous le 8 septembre de 10h à 18h30 au Centre commercial Beaulieu. Bd du Général de Gaulle Nantes

