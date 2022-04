AIDE AUX DEVOIRS, 26 avril 2022, .

AIDE AUX DEVOIRS

2022-04-26 – 2022-04-26

Vous êtes élève, collégien ou lycéen et vous avez besoin d’être accompagné dans vos devoirs ? Présentez-vous à la médiathèque pierresvives, un intervenant sera présent pour vous aider dans différentes matières et vous donner des conseils méthodologiques. Des collections et des ressources en ligne seront également mises à disposition.

Vacances scolaires, du mardi au vendredi, de 15h à 18h.

