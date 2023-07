Aide aux démarches en ligne Médiathèque Françoise Sagan Paris, 4 juillet 2023, Paris.

Le mardi 29 août 2023

de 14h00 à 17h00

Le mardi 22 août 2023

de 14h00 à 17h00

Du mardi 04 juillet 2023 au mardi 25 juillet 2023 :

mardi

de 14h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Les permanences d’aide aux démarches en ligne se déroulent à la mairie du Xème au mois de juillet et à la médiathèque Françoise Sagan ( bureau de proximité au 4ème étage) les mardis 22 et 29 août.

La conseillère numérique du 10ème vous accompagne dans vos démarches sur internet

Vous souhaitez télécharger des justificatifs Pôle Emploi, faire une demande de logement étudiant au CROUS, déclarer un changement de situation à la CPAM, remplir un dossier pour la CAF, ou pour toutes autres démarches, prenez rendez-vous auprès de la médiathèque.

Vous recherchez un emploi, vous souhaiter créer un compte Ameli ou demander une aide financière à la CAF, vous souhaitez prendre rendez-vous sur Doctolib, suivre votre demande de logement et vous ne savez pas comment faire ?

La conseillère numérique de la Mairie du 10e arrondissement peut vous accompagner, lors d’un rendez-vous individuel, à réaliser ces démarches sur les sites internet des administrations et d’autres plateformes de services. Elle vous guide pas à pas et vous permet de devenir plus autonome.

En juillet, la conseillère numérique vous accueille à la mairie du Xème arrondissement (accueil téléphonique : 01 53 72 10 10) et à la médiathèque Françoise Sagan les 22 et 29 août tous les mardis de 14h à 17h.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Médiathèque Françoise sagan