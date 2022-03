Aide aux démarches dématérialisées Cybercentre – Centre culturel Athanor 2ème étage Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Aide aux démarches dématérialisées Cybercentre – Centre culturel Athanor 2ème étage, 23 avril 2022, Guérande. Aide aux démarches dématérialisées

Cybercentre – Centre culturel Athanor 2ème étage, le samedi 23 avril à 10:00

Vous devez effectuer une démarche administrative sur Internet (carte grise, renouvellement permis de conduire, impôts, déclarations d’association…), mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Pas de panique, on peut vous aider ! Séance individuelle

Gratuit – sur inscription

RDV individuel pour réaliser des démarches en ligne Cybercentre – Centre culturel Athanor 2ème étage 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guérande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Cybercentre - Centre culturel Athanor 2ème étage Adresse 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guérande Ville Guérande lieuville Cybercentre - Centre culturel Athanor 2ème étage Guérande Departement Loire-Atlantique

Cybercentre - Centre culturel Athanor 2ème étage Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Aide aux démarches dématérialisées Cybercentre – Centre culturel Athanor 2ème étage 2022-04-23 was last modified: by Aide aux démarches dématérialisées Cybercentre – Centre culturel Athanor 2ème étage Cybercentre - Centre culturel Athanor 2ème étage 23 avril 2022 Cybercentre - Centre culturel Athanor 2ème étage Guérande Guérande

Guérande Loire-Atlantique