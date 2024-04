Aide aux choix professionnels avec l’ERIP de l’Angoumois Place du Champ de Mars, ANGOULEME Angoulême, mercredi 22 mai 2024.

L'ERIP de l'Angoumois organise des ateliers d'orientation « Aide aux Choix Professionnels » au CIJ d'Angoulême :



Mercredi 22 mai, 15h30 Place du Champ de Mars, ANGOULEME

L’ERIP vous propose de découvrir les secteurs professionnels qui correspondent à votre profil avec l’aide de questionnaires d’intérêts, de fiches métiers et de logiciels…

• Mercredi 20 mars à 13h30

• Mercredi 17 avril à 13h30

• Mercredi 22 mai à 13h30

• Mercredi 12 juin à 13h30

Cet atelier est à destination de tout public.

Inscription gratuite au : 07 69 59 45 07 / 05 45 37 07 30 – s.moreau@info-jeunesse16.com

