Ribérac, le mercredi 8 septembre à 09:00

Identifier son projet professionnel à partir de ses intérêts ou de son « capital compétences », à partir des logiciels de la fondation « JAE »

Sur inscription

À travers différents logiciels (Inforizon – Transférence), à Ribérac de 9h à 12h

2021-09-08T09:00:00 2021-09-08T12:00:00

