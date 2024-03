Aide administrative 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, mardi 12 mars 2024.

Début : 2024-03-12T10:00:00+01:00 – 2024-03-12T12:00:00+01:00

L’association du Plan B propose une aide administrative mensuelle.



Vous souhaitez :

. Écrire une lettre à un particulier,

. Créer un document à destination d’un service public ou privé,

. Naviguer dans les méandres administratifs et rédiger une demande, ..

Venez avec vos documents ou ébauches de lettres,

N’hésitez pas à :

. vous munir d’un outil informatique si besoin,

. en parler autour de vous, ..

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

Les prochains RDV sont consultables sur l’agenda de notre site internet.

12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire 09 72 66 30 12 contact@cafe-epicerie-leplanb.fr https://cafe-epicerie-leplanb.fr

