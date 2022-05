Aide à l’utilisation du portail des Impôts Espace Publique Numérique (EPN) d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

### AIDE à l’utilisation de portail impots.gouv.fr. Aide pour vous accompagner lors de la déclaration de vos impôts sur le revenu sur Internet. > Si 1ère déclaration en ligne, venir avec : N° fiscal, N° télédéclarant, Revenu fiscal de référence de 2021 + RIB > Sinon, venir avec son N° de télédéclarant + MdP saisi lors de la création du compte Impôts Votre situation fiscale doit être claire et précise.

GRATUIT

