Association Beaumarchais-SACD, le lundi 14 mars à 00:00

En 2020, **l’association Beaumarchais-SACD** a recentré son action sur l’émergence pour mieux répondre à sa mission de toujours : découvrir les nouveaux auteurs et encourager les écritures nouvelles. **Dates** : Clôture des dépôts en ligne à 19h le 14 mars 2022. Publication des réusltats fin juillet 2022. **Pour qui ?** Scénaristes émergents (n’ayant pas plus d’un long-métrage déjà réalisé dans des conditions professionnelles), francophones, non boursiers (un scénariste ne peut obtenir qu’une seule fois une bourse Beaumarchais dans la même discipline.) **Quel format ?** Long-métrage de fiction, création originale. **Montant de l’aide** : * 5 000 euros environ versés directement à l’auteur lauréat de la bourse * 955 euros environ versés par Beaumarchais à l’Urssaf des Artistes-Auteurs, au titre des cotisations sociales dues par l’auteur quand ce dernier est résident fiscal en France. **Conditions de participation :** Dossier à établir Plus d’informations sur [le site de l’association Beaumarchais](https://beaumarchais.asso.fr/aides-a-lecriture/cinema/)-SACD.

Destinée aux auteurs émergents, la bourse d’écriture Cinéma long-métrage est une aide financière. Association Beaumarchais-SACD 11 bis rue Ballu, 75 009 Paris Paris Quartier Saint-Georges

