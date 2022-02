AIDE À L’ÉCRITURE – FAIA Documentaire CNC, 5 janvier 2022, Paris.

du mercredi 5 janvier au mercredi 2 novembre à CNC

**L’aide à l’écriture et l’aide au développemen**t du **Fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle** du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ont pour objectif d’accompagner les auteurs et les producteurs de documentaires de création cinématographiques et télévisuels qui nécessitent une écriture élaborée, un important travail de développement et proposent une approche innovante au regard des programmes audiovisuels. **Montant de l’aide** : une aide à l’écriture d’un montant fixe de 7 500 €, qui s’adresse aux auteurs. **Dates** : Il y a 6 dates de dépôt en 2022 : 5 JANVIER, 1er MARS, 2 MAI, 1er JUILLET, 1er SEPTEMBRE, 2 NOVEMBRE **Pour qui ?** : uniquement pour les auteurs **Quel format ?** : documentaires de création cinématographiques et télévisuels.

Dossier à établir (dématérialisé)

Documentaire : fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle

CNC 291 boulevard Raspail 75675 Paris Cedex 14 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

