AIDE À LA RÉÉCRITURE – FAIA Animation – 1ère session CNC, 25 mars 2022, Paris.

du vendredi 25 mars au lundi 28 mars à CNC

**L’aide à la réécriture** vise à financer un retravail sur une version déjà avancée qui pose aux auteurs principaux un certain nombre de problèmes à régler avant sa présentation au marché. Ce forfait finance un travail collectif entre auteur(s) et collaborateur(s). Le concours obligatoire d’un collaborateur expérimenté en matière d’écriture littéraire ou graphique (exemple : consultant scénario) doit permettre aux auteurs d’aboutir à une version retravaillée du projet. Le collaborateur n’est pas co-auteur et doit être désigné par l’auteur comme co-bénéficiaire de l’aide. **Dates** : du 25 au 28 mars 2022 **Pour qui ?** Le (ou les) auteurs et un ou des collaborateurs à l’écriture déposants. **Quel format ?** Tous les formats télévisuels : courts métrages (8’ minimum), spéciaux (26’, 52’), web séries, séries de 7’,13’, 26’ et séries de formats courts (moins de 10’). **Montant de l’aide :** * Aide au concept tous formats, hors court métrage : 10 000 € * Aide à l’écriture pour les court-métrages : 8 000 € * Aide à l’écriture pour les séries de formats courts (jusqu’à 7’) : 14 000 € * Aide à l’écriture pour les séries de 7’/13’ : 17 000 € * Aide à l’écriture pour les séries de plus de 26’ et les spéciaux : 20 000 €

Dossier à établir (dématérialisé)

Animation : Fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

