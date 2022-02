AIDE À LA CRÉATION – FAIA Fiction – 2ème session CNC, 8 avril 2022, Paris.

**L’aide à la création** divisée en trois sous-catégories en fiction : * Un **forfait concept** visant à solidifier le concept du projet * Un **forfait concept avec collaborateur(s)** visant à solidifier le concept du projet où un collaborateur apporte son expertise sur une partie précise du projet (exemple : consultant en psychologie, sportif de haut niveau…). Ce forfait finance un travail collectif entre auteur(s) et collaborateur(s). * Un **forfait écriture** visant d’une part à distinguer la qualité du projet et le travail déjà accompli, et d’autre part à encourager son auteur à mener à bien et à retravailler le projet afin d’en aboutir à une version plus avancée. L’aide à l’écriture correspond à un stade de maturité du projet plus important qu’à l’aide au concept. **Dates :** 21 au 24 janvier 2022 **Pour qui ?** : Les scénaristes déposants qui justifier des critères d’éligibilité (disponibles sur le site) **Pour quels formats ?** : unitaires, séries de 26’, 52’, mini séries, séries de format court, etc… à l’exclusion des courts métrages. **Montant des forfaits :** * Aide au concept avec collaborateur(s) tous formats : 10 000 € dont 7000 € maximum pour les auteurs principaux et 3 000 € minimum à répartir entre les collaborateurs * Aide au concept tous formats : 7 500 € * Aide à l’écriture pour les séries de formats courts et séries digitales : 15 000 € * Aide à l’écriture pour les séries de plus de 26’ par épisode : 30 000 € * Aide à l’écriture pour les unitaires (plus de 60’) : 25 000 €

Dossiers administratif et artistique à établir, candidature dématérialisée.

Fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle

