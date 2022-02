AIDE À LA CO-ÉCRITURE DE COPRODUCTIONS INTERNATIONALES – FAIA Fiction – 2ème session CNC Paris Catégorie d’évènement: Paris

**L’aide à la co-écriture de coproductions internationales de séries (COCO-I**) a pour objectif d’accompagner l’écriture de séries de fiction qui ont vocation à devenir de futures coproductions et qui repose sur une collaboration d’auteurs de nationalités différentes. **Dates :** du 29 au 30 Août 2022 **Pour qui ?** : Les scénaristes déposants qui justifier des critères d’éligibilité (disponibles sur le site) **Pour quels formats ?** : Les projets présentés sont des séries de fiction dont les épisodes ont une durée minimale de 26 minutes. Les unitaires et les séries de format court ne sont pas éligibles. **Montant des forfaits :** 50 000 €. La répartition de la subvention entre les auteurs doit refléter un travail équilibré

Dossiers administratif et artistique à établir, candidature dématérialisée.

