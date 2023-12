Guignol – « Le château hanté » AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Guignol – « Le château hanté » AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, 7 janvier 2024, Versailles. Guignol – « Le château hanté » 7 – 28 janvier 2024, les dimanches AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Sur inscription : https://www.marionnettes-again.com/ Tarif : 5 € l’entrée par personnes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-07T16:00:00+01:00 – 2024-01-07T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00 Guignol est le domestique du Roi. Ce dernier est parti en voyage d’affaires. Avant son départ, il ordonne à Guignol de s’occuper de tout le ménage de son château et de surveiller le trésor familial qui a une grande valeur.

Mais, un voleur veut profiter de l'occasion pour tenter de voler le trésor familial. Pour cela, il est prêt à tout.

AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes
17, rue Anatole France – 78000 Versailles

