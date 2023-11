Guignol et le Concours de Chants de Noël AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Guignol et le Concours de Chants de Noël AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, 26 décembre 2023, Versailles. Guignol et le Concours de Chants de Noël 26 et 27 décembre AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Tarif unique de 5,50 €, gratuit pour les moins de 2 ans. AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0766260128 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T15:30:00+01:00 – 2023-12-26T16:15:00+01:00

2023-12-27T16:30:00+01:00 – 2023-12-27T17:15:00+01:00 ©Les Marionnettes Dell'Arte

