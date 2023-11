La fabuleuse histoire de la Commedia Dell’Arte AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, 19 décembre 2023, Versailles.

La fabuleuse histoire de la Commedia Dell’Arte Mardi 19 décembre, 20h00 AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Tarif : 5€ (enfants de moins de 8 ans) et 10 € – Sur réservation.

C’est grâce à la Commedia dell’Arte qu’après onze siècles d’oublis, le théâtre professionnel refait surface en Europe. C’est la renaissance d’un rite socioculturel célèbré par des spécialistes de l’art du spectacle vivant. Venise, avec ses Carnavals et ses Masques , fut le berceau de cet forme d’Art que Carlo Boso, avec la complicité de Tibor Bricalli et Marika Daniele, va vous présenter lors de la conférence/spectacle destinée à vous faire revivre la Fabuleuse hisoitre de la commedia dell’arte.

Réservations au 06.50.12.43.38

AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T20:00:00+01:00 – 2023-12-19T21:00:00+01:00

