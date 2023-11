Portes ouvertes de l’AIDAS-ESIAD AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, 19 décembre 2023, Versailles.

Portes ouvertes de l’AIDAS-ESIAD 19 – 22 décembre AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Gratuit.

Les Portes ouvertes de l’Ecole Supérieure Internationale d’Art Dramatique de Versailles est l’occasion de présenter au public les résultats du travail effectué par les Étudiants de l’ESIAD lors du premier trimestre de Haute Formation Théâtrale.

Au programme : Scènes du Répertoire, Mime et Pantomime, Exercices de rhétorique théâtrale, Danse Flamenco, Scènes du Théâtre classique Grec.

Programme:

Mardi 19 :

– 10h30-11h Flamenco 1ère année / 12h30-13h Flamenco 2ème année avec Karine Gonzalez

-17h-18h Mime et Pantomime avec Elena serra

Mercredi 20 :

-12h-13h Ateliers libres de création artistique, travaux d’acteurs

Jeudi 21 :

-16h-18h compositon drammatique, scène du répertoire avec Danuta Zarazik

-18h-20h Exercices de réthorique théâtrale avec Carlo Boso

Vendredi 22 :

-18h-20h Les Grecs au Théâtre avec Carlo Boso

AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « administration@academie-spectacles.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://aidas.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650124338 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T10:30:00+01:00 – 2023-12-19T11:00:00+01:00

2023-12-22T18:00:00+01:00 – 2023-12-22T20:00:00+01:00