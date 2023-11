Les Trois Mousquetaires AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, 16 décembre 2023, Versailles.

Les Trois Mousquetaires 16 et 17 décembre AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Tarif unique de 5 €

Marika Daniele souhaitait réaliser une œuvre théâtrale destinée à faire revivre les aventures des héros du roman d’Alexandre Dumas et à les partager avec de jeunes specatceurs. L’action est menée, tambour battant, par Marika Daniele qui, dans un seul en scène haut en couleur, alterne monologues, tirades, lectures drammatiques et jeux intéractifs avec le public.

Ce sont les enfants, en participant activemant aux aventures de d’Artagnan, Aramis, Athos et Portos,qui mèneront à bon terme cette jolie épopée théâtrale qui se conclura dans la joie, égayée par des danses avec le public.

« Les trois Mousquetaires » est une pièce éminement populaire destinée à faire réflechir et divertir un public de tout âge et du monde entier.

D’après Alexandre Dumas

Seule en scène de Marika Daniele

Mise en scène de Carlo Boso

Spectacle réalisé en collaboration avec : L’AIDAS de versailles, la librairie Pel di carotade padoue et l’Alliance Française de Padoue.

AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles

