Les lutins et la liste de Noël AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, 6 décembre 2023, Versailles.

Les lutins et la liste de Noël 6 et 13 décembre AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Tarif: 8 €

Dans l’usine du Père Noël, un homme mysterieux décide de voler la liste de cadeaux. Les lutins Robin et Vanille auront seulement trois jours pour sauver Noël. Un spectacle interactif où se mêlent musique, combat, chant et danse.

Un conte renversant qui ne peut être résolu qu’avec l’intervention des enfants, pour la plus grande joie des plus petits et des plus grands.

Spectacle pour enfants de 2 à 10 ans.

Durée : 50 minutes.

AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0689189098 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T17:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:50:00+01:00

2023-12-13T17:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:50:00+01:00