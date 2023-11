Les Amants du Paradis AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, 1 décembre 2023, Versailles.

Les Amants du Paradis 1 – 3 décembre AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Tarif : 5 € / Gratuit moins de 8 ans / Réservation conseillée.

Ce spectacle rend hommage à l’art du mime à travers le personnage de Jean Gaspard Baptiste Deburau, le pierrot immortel de la pantomime blanche. Ce voyage met en lumière le Boulevard du Crime, les rues grouillantes de Paris, entre 1816 et 1820, le théâtre des Funambules, l’histoire d’amour impossible entre Baptiste et Garance.

Tout ici est un prétexte pour faire voyager le spectateur dans un univers poétique à travers les époques et ainsi rendre hommage à Marcel Marceau, Étienne Decroux, Jean Louis Barrault et les acteurs saltimbanques de la Commedia dell’Arte.

Théâtre, danses, chants et pantomimes font de cette œuvre théâtrale un spectacle haut en couleur. C’est un hymne à l’art du mime : l’art de l’émotion universelle, un art à part entière.

AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France

