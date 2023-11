Les Fourberies de Scapin AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, 30 novembre 2023, Versailles.

Les Fourberies de Scapin 30 novembre – 3 décembre AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Tarif plein 10 € ; Tarif réduit 5 €

Naples, le jeune Octave apprend, de par sa servante Sylvestra, que sa mère Argante, une riche marchande, revient d’un long voyage et qu’elle veut le marier avec la fille du seigneur Géronte.

Cependant, lui, a déjà épousé une jeune orpheline du nom de Hyacinthe.

Accompagné de son ami Léandre, lui aussi amoureux d’une jeune gitane nommée Zerbinette, ils demandent de l’aide à leur serviteur Scapin, afin de trouver un stratagème pour pouvoir se marier en échappant aux volontés de leur parents.

A travers fourberies et subterfuges Scapin fera appel à son ingéniosité hors du commun afin de soutirer de l’argent aux parents des jeunes amoureux et permettre à ces derniers de conclure leurs mariages.

Mais y parviendra t-il sans encombres ?

Mise en scéne: Carlo Boso.

Spectacle tout public

Durée: 1h30

AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:30:00+01:00

2023-12-03T17:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:30:00+01:00

© Virginie Poisson