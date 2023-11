Dinamo fait son atelier de théâtre. AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Dinamo fait son atelier de théâtre. AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, 25 novembre 2023, Versailles. Dinamo fait son atelier de théâtre. Samedi 25 novembre, 15h00 AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Prix libre. Stage de Théâtre sur la Commedia dell’Arte pour Enfants !

Nous sommes ravis de vous annoncer qu’un stage de théâtre extraordinaire dédié aux enfants de tous âges sera proposé durant le Festival Dinamo fait son théâtre !

Une opportunité unique pour découvrir le merveilleux monde de la Commedia dell’Arte !

À quoi vous attendre :

Découvrir le monde fantastique de la Commedia dell’Arte.

Apprendre les bases de l’improvisation théâtrale.

Développer votre créativité et votre confiance sur scène.

S'amuser avec des exercices de théâtre ludiques et accessibles. AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

