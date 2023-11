La Folie d’Isabelle AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines La Folie d’Isabelle AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, 22 novembre 2023, Versailles. La Folie d’Isabelle 22 – 26 novembre AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Tarif plein 10 € – Tarif réduit 5 € Nous sommes à Venise au Campiello San Pantalone. Orazio revient de Constantinople après avoir échappé aux turcs accompagné par une princesse : Isabelle. C’est une heureuse nouvelle pour son père Pantalon, cependant cette joie n’est pas partagée par tous. Flaminia, la fiancée d’Orazio est follement jalouse de la princesse Isabelle et va commettre un acte terrible : Assassiner Orazio.

La nouvelle fera sombrer Isabelle dans la folie. Comment la sortir de cet état?

Entre subterfuges et lazzis les habitants du Campiello San Pantalon parviendront-ils à sortir Isabelle de sa folie ?

Mise en scéne: Carlo Boso.

Spectacle tout public

Durée: 1h30 AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 61 41 92 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T17:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:30:00+01:00

© Virginie Poisson

