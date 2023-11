Stage de Danses Populaires AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, 18 novembre 2023, Versailles.

Stage de Danses Populaires Samedi 18 novembre, 15h30 AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Prix libre.

Exploration de la signification et de la pratique des danses pour le plaisir de les découvrir et de les transmettre dans notre métier d’acteur, d’animateur ou d’amateur. Ouvert aux danseurs débutants et/ou confirmés.

Programme :

Les formes de la danse : cercle, file, contredanse, duo et solo.

Nelly Quette est intervenante à l’AIDAS de Versailles et particpe à la réalistation des chorégraphies dans les spectacles présentés en France et en Europe de l’ESIAD de Versailles.

AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « administration@academie-spectacles.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://aidas.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:30:00+01:00 – 2023-11-18T18:30:00+01:00

