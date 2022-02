Aidants, votre santé parlons-en ! espace Nelson Mandela, 10 mars 2022, Dives-sur-Mer.

Aider et accompagner une personne en situation de perte d’autonomie est un acte volontaire et bien souvent naturel. Mais cet engagement a un impact pour l’aidant, sur sa vie sociale, affective et sur sa santé. Cette situation est propice à l’épuisement physique et psychologique. Il n’est pas toujours facile de le mesurer, de s’en protéger et de trouver de l’aide. “Aidants, votre santé parlons-en !” a pour but de permettre aux personnes qui accompagnent un proche touché par la maladie, le handicap ou dépendant du fait de l’âge, de mettre en place des pratiques favorables à leur santé en utilisant les ressources locales. Jeudi 10 mars : Théâtre-débat autour de la santé des aidants suivi d’échanges avec des professionnels de l’accompagnement. Possibilité de s’inscrire à 3 ateliers : “Aidants et en forme” (gym et marche nordique) le 17 mars à Dives-sur-Mer ; “Aidant mais pas seulement (atelier cuisine) le 24 mars à Houlgate ; “Aidant et serein” (sophrologie et yoga du rire) le 31 mars à Cabourg.

Gratuit sur inscription. Possibilité d’accueil de la personne aidée (à préciser lors de l’inscription).

Théâtre-débat et forum des ressources locales pour soutenir les proches aidants de personnes âgées dépendantes, malades ou en situation de handicap.

espace Nelson Mandela avenue de la liberté 14160 DIVES SUR MER Dives-sur-Mer Calvados



