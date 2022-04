Aidant Bus : YOGA Salle des Fêtes Pontorson Catégories d’évènement: Manche

Pontorson

Aidant Bus : YOGA

Salle des Fêtes, le lundi 25 avril à 14:00

Le Yoga offre de nombreux bienfaits au niveau physique, psychique et énergétique. Sauf contre-indication médicale, le yoga est une discipline accessible à tous. Avec l’âge, le corps développe inévitablement des signes de faiblesse : les articulations deviennent douloureuses, le sommeil de moins en moins réparateur, des maladies chroniques comme l’arthrose apparaissent, les troubles de l’humeur comme le stress ou l’anxiété deviennent plus fréquents… Pratiquer le yoga est particulièrement recommandé, d’autant plus que ses bienfaits se mesurent autant sur le corps que sur l’esprit. Cet atelier sera proposé par **Laëtitia Tronville, professeure de yoga holistique.** _**La personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un.e professionnel.le durant la séance. L’inscription est obligatoire. Pour réserver ou pour plus d’informations : 02.33.68.21.35 ou [contact@aidantbus.fr](mailto:contact@aidantbus.fr).**_

Gratuit sur inscription

Offrez-vous un moment de détente pour lâcher-prise, laisser aller votre stress pour faire place à la sérénité et à la joie. L’atelier yoga vise à offrir du réconfort aux aidants. Salle des Fêtes 2 Place de l’Hôtel de Ville 50170 Pontorson Pontorson Pontorson Manche

