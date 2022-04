Aidant Bus : ÉQUITHÉRAPIE EN DUO AIDANT/AIDÉ 2 Route de la Parisière Champeaux Catégories d’évènement: Champeaux

Manche

Aidant Bus : ÉQUITHÉRAPIE EN DUO AIDANT/AIDÉ 2 Route de la Parisière, 29 avril 2022, Champeaux. Aidant Bus : ÉQUITHÉRAPIE EN DUO AIDANT/AIDÉ

2 Route de la Parisière, le vendredi 29 avril à 18:00

Un moment de partage au contact des chevaux et poneys… L’animal est un facilitateur relationnel. L’atelier équithérapie vise à offrir aux duo aidants-aidés un lâché prise atypique en présence d’animaux. Un moyen de se changer les idées, se ressourcer et de se laisser porter par l’animal et ses interactions. C’est le moment, pour l’aidant, de partager un moment agréable, convivial, avec son/ses proches aidés. Le cheval devient « un partenaire thérapeutique » et sa présence « facilite les échanges ». Participer à cette activité ne requiert pour les participants aucune connaissance du cheval. Cet atelier sera animé par **Victoire Vuerings.** **L’inscription est obligatoire. Pour plus d’informations : 02.33.68.21.35 ou [contact@aidantbus.fr](mailto:contact@aidantbus.fr).**

GRATUIT SUR INSCRIPTION

L’atelier équithérapie vise à offrir aux duo aidants-aidés un lâché prise atypique en présence d’animaux. Un moyen de se changer les idées, se ressourcer. 2 Route de la Parisière 50530 CHAMPEAUX Champeaux Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T18:00:00 2022-04-29T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champeaux, Manche Autres Lieu 2 Route de la Parisière Adresse 50530 CHAMPEAUX Ville Champeaux lieuville 2 Route de la Parisière Champeaux Departement Manche

2 Route de la Parisière Champeaux Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champeaux/

Aidant Bus : ÉQUITHÉRAPIE EN DUO AIDANT/AIDÉ 2 Route de la Parisière 2022-04-29 was last modified: by Aidant Bus : ÉQUITHÉRAPIE EN DUO AIDANT/AIDÉ 2 Route de la Parisière 2 Route de la Parisière 29 avril 2022 2 Route de la Parisière Champeaux Champeaux

Champeaux Manche