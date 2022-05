Aidant Bus : Café des Aidants Ludothèque Le Mil’Jeux, 13 mai 2022, Mortain.

Les Cafés des Aidants sont des espaces de rencontre, d’échange et d’information, destinés à tous les aidants, quels que soient l’âge et la pathologie de la personne accompagnée. Offrant une écoute et une approche bienveillante, Elodie Chartrain Animatrice de l’Aidant Bus et Aurélie Pondemer Psychologue neuropsychologue co-animeront ce café. **Le thème proposé pour ce Café des Aidants : « Continuer à profiter de son environnement de vie quand on est aidant ».** _La personne aidée peut également être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant l’après-midi. En effet, les aidés pourront profiter des jeux de la ludothèque adaptés à leur possibilité animé par la ludothécaire Anne Lise Penloup._

Gratuit Inscription obligatoire

Ludothèque Le Mil’Jeux Rue Velleda 50140 Mortain-Bocage Mortain Manche



