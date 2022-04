Aidant Bus : Brain Gym Salle des Violettes Sartilly-Baie-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Accompagner un proche modifie considérablement la manière de faire, de penser, de communiquer. Ainsi être aidant renforce le stress et la fatigue. **Le brain gym peut être la solution pour faciliter la vie quotidienne.** _Le brain gym qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un ensemble d’exercices corporels permettant de gagner en énergie tout en libérant des stress posturaux, et émotionnels._ Laissez-vous tenter par une bouffée d’air ! Le brain gym est un rendez-vous pour se détendre, bouger, se ressourcer, se déplacer, sans contrainte, sans difficultés, chacun à son rythme et en fonction de ses capacités. Cette séance sera animée par **Rébecca Zéboulon, kinésiologue et animatrice en brain gym.** _**La personne aidée pourra être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant la séance.**_ _**L’inscription est obligatoire au 02.33.68.21.35 ou [contact@aidantbus.fr](mailto:contact@aidantbus.fr).**_

Gratuit sur inscription

