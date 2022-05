Aidant Bus : Brain gym L’Ilot (médiathèque,RAM…) Isigny-le-Buat Catégories d’évènement: Isigny-le-Buat

Manche

Aidant Bus : Brain gym L’Ilot (médiathèque,RAM…), 5 mai 2022, Isigny-le-Buat. Aidant Bus : Brain gym

L’Ilot (médiathèque, RAM…), le jeudi 5 mai à 14:00

Accompagner un proche modifie considérablement la manière de faire, de penser, de communiquer. Ainsi être aidant renforce le stress et la fatigue. Le brain gym peut être la solution pour faciliter la vie quotidienne. **Le brain gym qu’est-ce que c’est ?** Il s’agit d’un ensemble d’exercices corporels permettant de gagner en énergie tout en libérant des stress posturaux, et émotionnels. Laissez-vous tenter par une bouffée d’air ! Le brain gym est un rendez-vous pour se détendre, bouger, se ressourcer, se déplacer, sans contrainte, sans difficultés, chacun à son rythme et en fonction de ses capacités. Cette séance sera animée par _Rébecca Zéboulon,_ kinésiologue et animatrice en brain gym. La personne aidée pourra être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant la séance.

GRATUIT Inscription obligatoire

L'Ilot (médiathèque,RAM…) 2 place de la Mairie 50540 Isigny-le-Buat Isigny-le-Buat Manche

2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T16:00:00

